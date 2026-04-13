AA 13.04.2026 20:56

Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne operasyon: 287 gözaltı

Elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Adana merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 287 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne operasyon: 287 gözaltı

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşılığını Yunanistan'da tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı "Bayğaralar" organize suç örgütüne yönelik 31 Ekim 2025'te planlı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma", "mala zarar verme", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarına karıştığı tespit edilen 299 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Adana, İzmir, Mersin, Konya, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan zanlılardan 287'si gözaltına alındı. Firari 12 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yapılan aramalarda, 1 el bombası, 4 AK-47 otomatik silah, 2 otomatik tabanca, 16 tabanca, 2 av tüfeği, 25 şarjör ve 1128 fişek ele geçirildi. Ayrıca 39 bin 733 uyuşturucu hap, 72,5 gram esrar, 45 bin avro ve 33 bin 735 liraya el konuldu.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 2 iş yeri ile 5 araca el koyma tedbiri uygulandı.

"Hiçbir suç örgütüne nefes aldırmayacağız"

Operasyona ilişkin değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026 yılını suç örgütleriyle mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen bu başarılı operasyon, sözümüzün ve sahadaki kararlılığımızın en somut göstergelerinden biridir. Şehirlerimizin huzuruna kasteden, vatandaşımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir suç örgütüne nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Adana Emniyet Müdürlüğümüzü ve bu operasyonu başarıyla icra eden tüm kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum."

İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü Mustafa Çiftçi
21:25
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı
21:45
WSJ: ABD, İran ablukasını uygulamak için 15'ten fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırdı
20:08
Bakan Gürlek'ten "FETÖ ile mücadele" vurgusu
20:07
Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği
20:04
Bakan Çiftçi, Emniyet envanterine alınan T-70 helikopteriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi
20:31
ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak
