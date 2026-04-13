AA 13.04.2026 14:09

Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı

Sivas'ta taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü Sivasspor Kulübünün altyapı futbolcusu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta H.Ö. yönetimindeki taksi ile İ.Ü. idaresindeki otomobil, Gültepe Mahallesi Ankara-Erzincan kara yolu Sivasspor Tesisleri önünde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile takside bulunan Özbelsan Sivasspor'un altyapı futbolcuları Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı.

Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Burak Şahin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan altyapı futbolcularının kulübe gittikleri öğrenildi.

Sivasspor'dan geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Kulübü de yayımladığı mesajda futbolcuları için "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kulüp tesislerimiz önünde meydana gelen trafik kazasında, altyapımızda forma giyen U-13 takımımıza mensup 4 sporcumuzun içinde bulunduğu araç kazaya karışmıştır. İstanbulspor karşılaşması öncesinde top toplayıcı görevleri kapsamında tesislerimize doğru hareket halinde olan sporcularımızın sağlık durumları, olayın hemen ardından sağlık ekiplerimiz tarafından yakından takip altına alınmıştır. İlk müdahaleleri yapılan oyuncularımızın genel sağlık durumlarıyla ilgili detaylı kontroller sürmekte olup, kulübümüz süreci titizlikle takip etmektedir.

Sporcularımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaşanan bu üzücü olay nedeniyle başta sporcularımız olmak üzere ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Gelişmelere ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri tarafımızca yapılmaya devam edecektir."

