Balıkçılar bu sezonda umduğunu bulamadı

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarının bulunduğu Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların hemen hemen tamamı, sezonun kapanmasına günler kala limana demirlemek zorunda kaldı.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçıların bir kısmı, kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Bartın Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Özkan Beske, bu sezon balıkçıların yüzünün gülmediğini söyledi.

Gerek trol gerekse küçük ölçekli balıkçılar açısından sezonun sıkıntılı geçtiğini belirten Beske, "Deniz suyunun geç soğuması, aşırı avcılık gibi etkenler sezonun kötü geçmesine sebep oldu. Hamsi konusunda biraz iyiydi ama dip avcılarımız pek iş yapamadı. Yine son aylarda etkilenen mazot fiyatlarındaki dalgalanmadan da balıkçılar nasibini aldı" dedi.

Beske, özellikle palamut, çinekop ve lüferden umduklarını bulamadıklarını aktararak, "Yine balıkçılarımız barbun, mezgite umut bağlamıştı ama hava şartlarından dolayı bunlar da olmadı. O yüzden balıkçılar bu sezon nasibini alamadı. Umudumuz bir sonraki sezonda" diye konuştu.

Amasra'da yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapan Ömer Darçın da her balık çeşidinde kıtlık yaşadıklarını ve istedikleri verimi alamadıklarını anlatarak, "Özellikle mezgit, barbun çok azdı. Kötü bir sezon geçirdik. Bundan sonra dalyan balıkçılığına başlarız, bir taraftan da teknelerimizin, ağlarımızın bakımını yaparız" şeklinde konuştu.

Balıkçı Tolga Altuntaş, "Sezon kötüydü, bu sezon balık olmadı, sezonu kapattık, tekneyi kapattık, topluyoruz, 'paydos' diyoruz. Mezgitten çok umutluyduk ama yok denecek kadar az çıktı, daha doğrusu hiç olmadı. Deniz soğukluğundan palamut da olmadı, artık salyangoz avcılığına bakacağız ve teknemizin bakımlarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de beklentiler karşılanmadı

Türkiye'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun yürütüldüğü merkezlerden Kocaeli'de büyük teknelerle denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak genel av yasağı öncesi son seferlerini yapıyor.

Marmara Denizi'nde Karamürsel Ereğli, Karadeniz'de ise Kefken ve Bağırganlı bölgelerinde yoğunlaşan avcılık faaliyetlerinde, büyük ölçekli tekneler yavaş yavaş ağlarını toplamaya başladı.

Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali Sarı, il genelinde yaklaşık 450 tekne olduğunu bildirdi.

Hamsinin bol, palamudun az olduğu bir sezon geçirdiklerine değinen Sarı, sezon başındaki hamsi bolluğunun giderek azaldığını, Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların zor bir sezon geçirdiğini kaydetti.

Sarı, küçük ölçekli balıkçıların 15 Nisan'dan sonra da av yapmaya devam edeceğini anımsatarak, "İnşallah 15 Nisan'dan sonra tekir, mezgit, istavrit balığı başlayacak. Küçük balıkçılarımız ellerinden geldiği kadar tuttukları balıkları, vatandaşımıza sunacaklar" dedi.

Gezen balıkların yavaş yavaş geldiğine işaret eden Sarı, "Mesela lüferin gelmesi lazımdı. Lüfer şu anda yok gibi bir şey. Çok az oltalarla bir iki tane tutuyorlar. Eskihisar'daki gümüş balığı vardır, o geldi. Turna mezgit var ama çok az çıkıyor. Kırlangıç oluyor ama beklentimiz gibi değil" diye konuştu.

Ali Sarı, Ereğli tarafında hamsi ve sardalyanın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin temizlik çalışmasından sonra Körfez'de daha iyi balıkların olmasını bekliyoruz. Göçmen balıklar gelerek burayı daha da güzelleştirecek" değerlendirmesinde bulundu.

Zonguldak'ta balıkçılar ağların ve teknelerin bakımına başladı

Zonguldak'ta da bu yılki av mevsiminden istediğini bulamayan balıkçılar, teknelerini sezon bitmeden limana demirleyerek ağlarının ve teknelerinin bakım ve onarımlarını yapmaya başladı.

Alaplı Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mustafa Yavuz, bütün limanlarda balıkçılık açısından geçen yıllara oranla sezonun verimsiz geçtiğini anlattı.

Balık oranında azalmanın olduğuna dikkati çeken Yavuz, "Bunun sebebinin iklim değişikliği olduğunu düşünüyoruz. Avlanma teknikleri her geçen gün biraz daha modernizasyona döndüğünden balık popülasyonu avlanmaya yetişemiyor" dedi.

Yavuz, sezonun palamut için bölgede iyi geçmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Lüfer pek olmadı ve çinakop azdı. Bunların Doğu Karadeniz'de ve Marmara civarında olduğunu gözlemledik. Burada yoktu ama Karadeniz'imizin meşhur balığı hamsi biraz oldu. Onu da tabii büyük balıkçılarımız avlayabiliyor. Küçük balıkçılarımız bunu avlayamadığı için geçen sezon vasat geçti."

Her şeye rağmen gelecek sezon için ümit beslediklerini dile getiren Yavuz, "Denizlerimizdeki kirlilik ve küresel ısınmadan dolayı her geçen yıl geçen sezonu aratacak gibi" dedi.

Düzce'de umutlar gelecek sezona kaldı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer, sezonun umdukları gibi gitmediğini dile getirerek, "Denize çıkmazsan hiç olmaz. Fakat mazot pahalı, balıkta olmayınca zarar ediliyor" diye konuştu.

Yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başladıklarını ve umutlarının gelecek sezonda olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Palamut sezonu için ağustos ayının 15'ini bekliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İnşallah umduğumuz gibi olur. Palamut, hamsi, çinekop ve lüfer olursa herkes bir şeyler kazanır. Bu sezon, çinekop olmadı, lüfer ve palamut hiç olmadı. Bu Karadeniz'in hiçbir yerinde olmadı. Bir tek hamsi güzel oldu, o da para etmedi. Özetle hamsi dışında sezon iyi değildi."

Balıkçılık mesleğinin babadan oğula geçtiğine işaret eden Özer, "Biz bir yere gideriz 2 gün sonra rahatsız oluruz, hemen dönüp denize açılmak isteriz. Bu denize illaki çıkmamız lazım. Denize çıkmadan yapamıyoruz. Bu bizim ekmek teknemiz ve mecbur her gün gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'da sezon "kayıp bir yıl olarak geçti"

Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, beklentilerinin çok altında bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Palamutun bu sezon yok denecek kadar az çıktığını, çok sayıda teknenin denize dahi açılmadığını aktaran Bıçakcı, "Daha sonra hamsi akını başladı, yoğun bir hamsi oldu ama bizim bölgede hamsi avı olmadı. O sebeple biz sezonu mağdur olarak bitirdik" şeklinde konuştu.

Bıçakcı, sezona bu yıldan çok umutlu olarak girdiklerini ancak umduklarını bulamadıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek sezon için umut tazelemek zorunda kaldık. Gelecek sezon için hazırlıklarımıza başlayacağız. Bölgemizde hiçbir tür balık çıkmadı desek yeridir. Sezon beklentimizin altında olduğu için 'kayıp bir yıl olarak geçti' diyebiliriz."