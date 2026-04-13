AA 13.04.2026 11:28

Kaçak avcılar bu kez kaçamadı: 94 bin lira ceza uygulandı

Çorum'un Kargı ilçesindeki baraj gölünde kaçak avlanan 3 kişi fotokapanla yakalandı. İkinci kez kaçak avlandıkları belirlenen 3 kişiye 94 bin 794'er lira ceza kesildi. Balıklar da tekrar baraj gölüne bırakıldı.

Kaçak avcılar bu kez kaçamadı: 94 bin lira ceza uygulandı

Boyabat Baraj Gölü'nde kaçak balık avcılığını önlemek amacıyla Kargı ve Osmancık ilçe tarım ve orman müdürlükleri, sorumluluk sahalarının kesiştiği bölgelerde koordineli çalışma gerçekleştirdi.

Özellikle ilçe sınırlarının oluşturduğu fiziki ayrımdan faydalanarak denetimlerden kaçmaya çalışan kişilere karşı hızlı müdahale amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Kamil köyü mevkiindeki çeşitli noktalara fotokapanlar kuruldu.

Ayrıca baraj gölünün kıyılarında dron destekli denetim yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bölgede kaçak avlanan 3 kişi, 10 Nisan'da fotokopana yakalandı. Görüntüleri inceleyen ekipler, 3 kaçak avcı hakkında idari işlem başlattı.

Ticari amaçla daha önce de kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 94 bin 794'er lira ceza uygulandı.

Avcıların kullandıkları araç ve gereçlere el konuldu, kaçak avlanan balıklar baraj gölüne bırakıldı.

