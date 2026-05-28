Tatil beldelerinde fahiş fiyata geçit yok

Denetimlerde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edildi.
İşletmeye para cezası uygulandı.
Açıklamada 5 adet ürüne ilişkin, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na da iletileceği aktarıldı.
Bakanlığın, vatandaşların bayram tatilinde güvenle alışveriş yapması için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.
Tüketicilerin ise haksız fiyat uygulamalarına ilişkin şikayetlerini CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığının HFA Mobil Uygulaması'na bildirmeleri çağrısı yapıldı.