AA 13.04.2026 15:46

İstanbul'daki terör saldırısında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltındaki 6 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 3 zanlı, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Böylece soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanmış oldu.

Teröristler Onur Çelik ve Ahmet İmrak'ın tedavileri sürerken, 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sıradaki Haber
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
SON HABERLER
17:13
ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
16:53
Pezeşkiyan'dan, Trump'ın hedef aldığı Papa 14. Leo'ya destek mesajı
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ideathon" Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı
16:50
Yerli 'gümüş pasta' ile güneş panellerinde dışa bağımlılık azalacak
16:44
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 11 zanlıya tutuklama talebi
16:40
TPAO ve TotalEnergies arasında mutabakat zaptı imzalandı
