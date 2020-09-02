"Doğdun, yaşadın, büyüdün, öldün. Tamam. Bir şey bırakabiliyorsan senin perden hala bir yerde devam ediyor."

Ünlü oyuncu TRT Haber'de yayınlanan ''Vapurda Çay Simit Sohbet'' konuk olmuş hayatı böyle özetlemiş, geride bıraktıklarının önemine dikkat çekmişti.

Haldun Boysan - Vapurda Çay Simit Sohbet - İzle

50'den fazla film ve dizide rol alan Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı.

Nevşehir'deki dizi çekimleri sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Boysan 62 yaşındaydı. Türk sinemasının duayen isimlerinden olan Haldun Boysan, Kurtlar Vadisi, Gemide, Canım Ailem gibi çok sayıda film ve dizide rol aldı. "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Tombalacı" karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan, "Gemide" filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan isim oldu.

Usta oyuncu için Ankara'da Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene yakınları ve sanat camiasından birçok isim de katıldı.

Kılınan namazın ardından Boysan'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.