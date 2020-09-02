İlçeye bağlı kırsal Delice Mahallesi Dikmen mevkii ile Karyağmaz Mahallesi Bağlar mevkii arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevleri gören bir vatandaş, durumu gözetleme kulesi görevlisine bildirdi.

Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz ve su tankeri gönderildi.

Yaklaşık 5 dekar alanda etkili olan yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.