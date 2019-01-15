Yüksek Öğretim Kurulu, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren öğretmen gibi olayların bir daha yaşanmaması için harekete geçti. Üniversitelerdeki şiddet olaylarına karşı geçici komisyon kuruldu.

Komisyon üniversitelerde huzur ve güveni arttırma toplantısının ilkini gerçekleştirdi. Toplantı 2 saat sürdü. 4 temel karar alındı.

Huzur ve güveni arttırmaya yönelik kararlar

- İlk olarak huzur ve güveni arttırmaya yönelik önlemler alınacak.

- Vakıf üniversiteleri dahil bütün yerleşkelerde güvenlik verileri toplanacak ve risk analizi yapılacak.

- Üniversite girişlerinde güvenlik tedbirleri arttırılacak.

- Fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin sayısı ve niteliğinde de artış sağlanacak.

- Üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmalar teşvik edilecek.

Toplantıya YÖK Başkanı Yekta Saraç, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan üst düzey yetkililer ve uzman akademisyenler de toplantıda yer aldı.

Kaynak: TRT Haber, AA