Sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarından, araçları Anadolu Otoyolu'na yönlendiriyor. Polis ekipleri söz konusu mevkilerde araçları durdurarak, parklara çektiriyor.

Kayarak yolun kapanmasına neden olan tırların kurtarılması için ekiplerin çalışması aralıksız devam ediyor.

İstanbul istikameti trafiğe açıldı

Bölgede kalan tırlar çekilerek D-100 kara yolunun İstanbul istikameti trafiğe açıldı.

Kara yolları ekipleri ve vinç yardımı ile çekilen tırlar, bölgeden çekildi. Trafiğe kapanan yolun İstanbul istikameti, emniyet ekipleri takibinde trafiğe açıldı.

Bölgede kara yolları ve polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA