Üniversite öğrencileri köy köy gezerek ilk yardım eğitimi veriyor

Uşak Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencilerinden Coşkun Güngör, Ayşe Akın ve Sudenur Çalışkan, "İletişim Kampanyaları" dersi kapsamında "Köylerde Uygulamalı İlk Yardım ve Kadın Sağlığı Eğitimi" projesi başlattı.

Öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü de destek verdi.

Proje çerçevesinde, öğrencilerden ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki doktorlardan oluşan ekip, eğitim düzenleyecekleri köyün muhtarıyla iletişime geçerek, vatandaşların köy okulunda veya köy kahvesinde toplanmasını sağlıyor.

Daha sonra köye gidilerek, ilk yardım eğitimi, kanserde erken teşhisin önemi, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde verilen erken tarama hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Öğrencilerden Coşkun Güngör, proje kapsamında şimdiye kadar Yaşamışlar, Bozköy, Bağbaşı, Mesudiye, Muharremşah, Susuzören, Mende ve Bozkuş köylerinde eğitim düzenlediklerini ifade etti.

Köylülerden bu anlamda olumlu geri dönüş aldıklarını, kentteki tüm köylerde bu çalışmayı yapmayı hedeflediklerini aktaran Güngör, çalışmalara Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin ve İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'nun da katıldığını sözlerine ekledi.