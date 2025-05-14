Mayıs ayında kar sürprizi

Yurdun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında kar yağışı görüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve yüksek rakımlı geçitler, kar yağışıyla beyaza büründü. İlçede aralıklarla etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar yağışıyla Sarıçam ormanları, bitkiler ve çiçekler karla kaplandı.

Ardahan

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri de etkiledi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyüne ait büyükbaş sürüsü, merada otlarken kar yağışına yakalandı. Mera zemininin beyaza büründüğü köyde, çobanlar sürüyü köye indirdi.

Erzurum

Erzurum'da dün gece etkili olan sağanak, yerini sabahın erken saatlerinde kar yağışına bıraktı. Yağmurla karışık yağan kar, 3 bin 125 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi'ni tamamen beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken'deki otellere gitmek isteyenler yolda kaldı. Yağışla birlikte yolun kayganlaşması sebebiyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını park etmek zorunda kaldı.

Bingöl

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde mayıs ayının ortasında kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 santim yağan kar nedeni ile birçok araç yolda kaldı.

Bingöl-Erzurum karayolunda da etkili olan kar nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok araç yolda kalırken, kar lastiği olan şanslı sürücüler hızlarını düşürerek trafikte seyretmeye devam etti.

Karayolları ekipleri yollarda kar temizliği gerçekleştirirken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Artvin

Artvin’in yüksek kesimleri Mayıs ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Ardanuç Geçitli köyünde sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Artvin´in Ardanuç ilçesine bağlı, bin 700 rakımda yer alan Geçitli köyü, Mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Bolu

Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayının ortasında hafif kar yağışı etkili oldu.

Yağış, özellikle Köroğlu Dağları'nın 2 bin 200 rakımlı zirvesinde yer alan Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ bölgelerinde görüldü.

Bölgede soğuk hava etkisini artırırken, yağışın ilerleyen saatlerde artarak devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, kentin yüksek kesimlerine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.