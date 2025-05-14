Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi’nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Sorumlular hakkında suç duyurusu

Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bakanlık ekipleri gözetimde alanın temizlenerek atıkların Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.