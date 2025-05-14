Hafif Sağanak Yağışlı 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 14.05.2025 12:09

Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uyguladı.

Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi’nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi.

Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza

Sorumlular hakkında suç duyurusu

Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Açık alana atık döken Gaziemir Belediyesi’ne 1,8 milyon TL ceza

Bakanlık ekipleri gözetimde alanın temizlenerek atıkların Büyükşehir Belediyesi’ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir
Sıradaki Haber
Usulsüz çakar kullanan sürücüye ve araç sürücüsüne 138 biner lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:53
Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci "ILS" kurulumu tamamlandı
12:08
6. yüzyıla ait Türk parası bulundu: Detaylar ilk kez TRT Haber'de
12:23
Bakan Memişoğlu: Sağlıklı toplum için uğraşıyoruz
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de yeni safhadayız
12:21
Bakan Şimşek: Artık enerjimizi ve kaynaklarımızı terörle mücadeleye harcamayacağız
11:58
Doğu Karadeniz'in somon ihracatı 35,8 milyon doları aştı
Manisa'da doğa gelinciklerle renklendi
Manisa'da doğa gelinciklerle renklendi
FOTO FOKUS
Mali suç örgütlerine operasyon: 146 şüpheli yakalandı
Mali suç örgütlerine operasyon: 146 şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ