İzmir'de 1'i kırmızı bültenle aranan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ve Çeşme bölgesinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da çeşitli tarihlerde 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve yurt dışına kaçması üzerine hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarılan H.G'nin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği, İzmir'de olduğu belirlendi.

H.G. Konak'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklandı.

Ekipler, Çanakkale'de eşini kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü A.K.O.'yu da Çeşme ilçesinde yakaladı.

A.K.O. cezaevine gönderildi.