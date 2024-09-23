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Türkiye
AA 23.09.2024 19:52

Ümraniye'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı

Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve çıkan arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli tutuklandı.

Ümraniye'de polisi şehit eden şüpheli tutuklandı

Ümraniye'dw polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden şüpheli Yunus Emre G, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği aracıyla İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'a veda

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan, hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Yunus Emre G. (19) karakoldan kaçmış, görevli polis memurları K.H.S. ile Şeyda Yılmaz şüpheliyi yakalamak için peşine düşmüştü.

Şüpheli Yunus Emre G, kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanmış ve bu sırada arbedede çıkmıştı.

Zanlının polisin silahını alarak çevreye ateş etmesi sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuş, polis memuru K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralanmıştı.

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