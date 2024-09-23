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Türkiye
AA 23.09.2024 16:50

Bitlis'te sağanak etkili oldu

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı.

Bitlis'te sağanak etkili oldu
[Fotograf: AA]

İlçe genelinde etkili olan sağanak, Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sel sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar zarar gördü.

Gölbaşı Belde Başkanı Hikmet Kardaş, gazetecilere, bu yıl üç kez sele maruz kaldıklarını söyledi.

Beldenin altyapısının zarar gördüğünü belirten Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları ve menfezler zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Bu yıl üçüncü kez oldu. Yetkililerimizden destek bekliyoruz" dedi.

Bitlis'te sağanak etkili oldu

Sel sonrası evi hasar gören Halise Kardaş, "Mutfak ve tuvaletimizin tavanı çöktü. Evimiz oturulmayacak halde. Zararımız büyük." diye konuştu.

Belediye ekipleri, sel felaketi sonrası bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

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