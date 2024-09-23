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Türkiye
AA 23.09.2024 15:56

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 öldü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iş makinesi taşıyan kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 öldü

Dereiçi köyü Hermut Yaylası'na giden toprak zeminli yolda, Turan Köklü'nün (42) kullandığı plakalı kamyonun geçişi sırasında çökme meydana geldi.

Bunun üzerine kamyon ile kasasında taşıdığı Orman İşletme Şefliğine ait ekskavatör uçuruma devrildi.

Artvin'de iş makinesi taşıyan kamyon uçuruma devrildi: 2 öldü

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Köklü ile araçta bulunan Hasan Yıldırım (35) yaşamını yitirdi.

Ekiplerce bulundukları yerden alınan Köklü ve Yıldırım'ın cenazeleri, Yusufeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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