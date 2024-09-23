Trabzon'daki Ortahisar Belediyesine çevreyi kirletmekten ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı’nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.
Bakanlığa bağlı Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldı.
Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü tespit edildi.
Çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Ortahisar Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandı.