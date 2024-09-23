Çok Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.09.2024 13:36

Trabzon'daki Ortahisar Belediyesine çevreyi kirletmekten ceza

Trabzon'daki Ortahisar Belediyesi'ne ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü tespit edildi. Bakanlık tarafından belediyeye çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 2 milyon 598 bin lira ceza uygulandı.

Trabzon'daki Ortahisar Belediyesine çevreyi kirletmekten ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanlığı’nın, ilçede toplanan çöpleri yol kenarına döktüğüne ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Trabzon İl Müdürlüğü ekiplerince Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde denetim yapıldı.

Trabzon'daki Ortahisar Belediyesine çevreyi kirletmekten ceza

Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü tespit edildi.

Çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Ortahisar Belediye Başkanlığı'na 2 milyon 598 bin lira idari para cezası uygulandı.

ETİKETLER
Trabzon Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Kirliliği
Sıradaki Haber
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Bakan Tunç: Herkes adli tıbbın adalet terazisinde eşit olarak yer alır
14:16
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail’in saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetti
13:34
Bakan Uraloğlu: Türkiye, demir yolu taşımacılığının kalbi durumuna gelecek
13:21
Diyanet: Hac organizasyonunda yetkili tüm acenteler aynı fiyatı uygulamaktadır
13:14
İsrail ordusu, sabahtan bu yana Lübnan'da 300 "hedefe" hava saldırısı düzenlediğini bildirdi
13:14
Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu yaşama veda etti
Down sendromlu İrem Zülal'in en büyük hayali üniversite okumak
Down sendromlu İrem Zülal'in en büyük hayali üniversite okumak
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ