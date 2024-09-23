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Türkiye
AA 23.09.2024 12:08

Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı

Erciyes Dağı'nda pist güvenlik görevlisi olarak çalışan 32 yaşındaki dağcı İbrahim Kiraz, 17 yılda 101 kez Erciyes'te zirve yaptı.

Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı

Erciyes Dağı eteklerine kurulu Hacılar ilçesinde dünyaya gelen Kiraz, doğduğu evin penceresinden her sabah gördüğü Erciyes Dağı'na ilk kez 2007'de bireysel olarak tırmandı.

İki yıl amatör olarak dağcılık yaptıktan sonra 20 yaşında Erciyes Kayak Merkezi'nde pist güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Kiraz, Ağrı Dağı, Hasan Dağı ve Aladağlar gibi birçok yerde zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Bazen rehber olarak da tırmanış yaparak zirvede bulunan anı defterine adını onlarca kez yazdıran Kiraz, rotası Erciyes olan yeni tırmanışlarla bu sayıyı artırmayı amaçlıyor.

Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı

"Zirveye en çok çıkanlardan biriyim"

İbrahim Kiraz, yaptığı açıklamada, kayak yapmayı öğrendiği Erciyes Dağı'nda daha sonra dağ tırmanışları yapmaya başladığını söyledi.

Dağcılığa zirve tırmanışları sayesinde tutkuyla bağlandığını anlatan Kiraz, "12 yıldır Erciyes AŞ'de pist görevlisi olarak çalışıyorum. Şu ana kadar Erciyes'e 101 kez zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Zirveye en çok çıkanlardan biriyim." dedi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin zirve tırmanışı yapmak isteyen dağcılar için yaz döneminde profesyonel ekip gözetiminde düzenlediği tarifeli tırmanışlara da katıldığını belirten Kiraz, bireysel ve grup halinde de zirveye tırmandığını dile getirdi.

Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı

"Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman ikinci kez mutlaka gelir"

İbrahim Kiraz, Erciyes'in tırmanma rotalarının zor olduğunu, en çok heyecanlandığı ve düşme tehlikesinin yaşandığı yerin ise "Şeytan Deresi" olarak adlandırılan bölge olduğunu ifade etti.

Erciyes Dağı'na 17 yılda 101 kez tırmandı

Yaklaşık 5-6 saatte zirveye tırmandığını belirten Kiraz, şunları kaydetti:

"Zirveye tırmandıktan sonra her şeyden uzaktasınız. Profesyonel olarak dağcılık sporuyla uğraşıyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonunun tüm eğitimlerini aldım. Zorlu hava şartlarında birçok tırmanış gerçekleştirdik. Nihayetinde çok şükür bugünlere geldik. Eskilerin bir lafı var, onu da şöyle özetleyeyim; Erciyes'in ayazı insana değdiği zaman ikinci kez mutlaka gelir."

Kiraz, ömrü ve sağlığı elverdiğince zirve tırmanışına devam edeceğini sözlerine ekledi.

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