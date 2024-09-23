Şarkıcı Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy'de, 20 Eylül'de sahne aldığı otelde şarkı söylediği sırada fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arolat için Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı törende, Arolat'ın ablası Fatoş Alkan taziyeleri kabul etti.

Arolat'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığında defnedildi.

Metin Arolat kimdir?

İzmir'de 1972 yılında dünyaya gelen Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" isimli ilk albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Arolat, hem yönetmenlik hem şarkıcılık kariyerini birlikte yürüttü. "Ayrılık Olmaz", "Yine Bir Başıma", "Kabul Et", "Lütfen Yaz Gelsin", "Çok Daha Ötesi", "Karavan" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı.