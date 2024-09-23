"Saldırgana siyah çöp poşeti giydirilmesine soruşturma açıldı" iddiasına yalanlama

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz’ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandı" dedi.

Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır.

Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır"