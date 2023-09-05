Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.09.2023 04:00

Ümraniye’de otomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralı

Ümraniye’de gece saatlerinde bir sokak üzerinde otomobil ve zabıta aracının karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ümraniye’de otomobil zabıta aracına çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 02.00 sularında Ihlamurkuyu Mahallesi Şendal Sokak üzerinde meydana gelen kazada sokaktan hızlı gelen Z.Y.E kontrolündeki otomobil, sokakta dönüş yapmakta olan Kadıköy Belediyesinin zabıta aracına hızını alamayarak çarptı.

Kaza sonucu otomobildeki yolculardan F.G ve M.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi.

Kazayla ilgili konuşan İsmail Tekin, “Biz sesi duyup evden çıktık. Yardımımız olabilir diye. Otomobil sürücüsü, alt sokaktan gelirken zabıta aracına çarpmış karşıya geçeceğiz derken. İkisi birlikte bu tarafa dönmüşler. Geldiğimizde yaralılar kaldırımdaydı. 156’yı aradık. Ekip geldi sağ olsun. Müdahale ettiler. Alıp götürdüler. Süratleri çok fazlaymış herhalde. Tahmini bu hale gelebilmesi için 100’ün üstünde olması lazım. Hiçbir şey görmedik, araç görmedik direk çarptık dedi, otomobil sürücüsü. Başka bilgimiz yok şu an” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası Zabıta
Sıradaki Haber
Hatay'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:08
Gümüşhane’deki trafik kazasında anne, baba ve 3 aylık bebekleri yaralandı
03:59
Hatay'daki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
03:57
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
02:24
Meteoroloji bu defa Aydın'ın Batı ilçeleri için uyarı yaptı
02:13
30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başladı
02:08
Arnavutluk Başbakanı Rama, kabinede yapılacak değişiklikleri duyurdu
'Filenin Sultanları' şampiyonluğu vatandaşlarla kutladı
'Filenin Sultanları' şampiyonluğu vatandaşlarla kutladı
FOTO FOKUS
'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla kutladı
'Filenin Sultanları' Avrupa şampiyonluğunu vatandaşlarla kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ