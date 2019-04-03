Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada yaşayan bazı vatandaşlar, damacanayla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Kaynak: AA
Ümraniye’de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Ümraniye'de, beş katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Yangının çıktığı apartmanın bitişiğindeki binada yaşayan bazı vatandaşlar, damacanayla taşıdıkları suyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.
Kaynak: AA