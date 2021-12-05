Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 21:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkan 3 kişi mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişiye ulaşılması amacıyla çalışma başlatıldı.
Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, yoğun sis nedeniyle kayboldu.
Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında bulunan bu kişiler, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istedi.
Bunun üzerine çalışma başlatan görevliler, telefon sinyalinden mahsur kalanların bulunduğu yeri belirledi.
Arama çalışmaları başlatıldı
Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 3 kişiyle telefon irtibatının olduğu, ekiplerin 400-500 metre yaklaştığı, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenildi.
Ekiplerin, söz konusu kişilere ulaşmak için başlattığı çalışma sürüyor.
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