Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 07:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ülke genelinde yağış beklenmiyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye genelinde yağış beklenmezken, havanın doğu ve kuzeybatı kesimlerde parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Sıcaklıklar, Ankara'da 21, İstanbul'da 18 ve İzmir'de 25 derece civarında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Hava sıcaklığı güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerde de fırtına beklentisi bulunmuyor.
Etiketler: Meteoroloji
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