Ülkesindeki gelişmeleri endişe içinde takip eden 28 yaşındaki Svitlana Urum, Ankara'ya gelen Ukraynalılara büyük destek veriyor.

Urum, onların Türkiye'ye daha kolay ve hızlı alışabilmeleri için boş vakitlerinde onlara Türkçe dersi veriyor.

Ankara'da bir yıldır Türk lehçeleri üzerine doktora eğitimi alan Ukraynalı Svitlana Urum aynı zamanda Gagavuz Türkü ve büyük bir Türkiye hayranı.

TRT Haber'e konuşan Urum, "Bu kültürü, Türkiye tarihini yakından tanımaya başladım ve bu ülkeye aşık olmamak imkansız." dedi.

"Herkesin hikayesi çok acıklı"

Dersleri özellikle yüz yüze yapmayı düşündüklerini belirten Urum, "Bu insanların, böyle korkunç olayları yaşadıktan sonra kendi yaşadıklarını birileriyle paylaşmaları gerekiyor. Kimi günlerce Ankara'ya trenle, otobüslerle, yaya bile geldiler. Herkesin hikayesi çok acıklı." ifadelerini kullandı.

Vatanlarından ayrılıp Türkiye'ye sığınan Ukraynalıların hepsinin dileği aynı: saldırıların sona ermesi ve en kısa zamanda ülkelerine dönmek.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Mikail Sevinç, Hasan Uslu