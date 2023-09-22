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Türkiye
DHA 22.09.2023 06:01

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan 'Resilient Africa' isimli tahıl yüklü gemi, İstanbul Boğazı'nı geçerek İsrail'e doğru hareket etti.

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
[Fotograf: AA]

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Palau bayraklı 76 metre uzunluğundaki 'Resilient Africa' isimli yük gemisi, Odessa'nın Chornomorsk Limanı'ndan tahıl yükü ile birlikte ayrıldı.

Gemi, Ukrayna karasularından Romanya karasularına oradan da Bulgaristan karasularına son olarak da gece saatlerinde Türkiye karasularına girdi.

İsrail'e gitmek için yaklaşık 1,5 gün sonra Kumköy açıklarına ulaşan geminin personelinin Ukraynalı, Türk ve Mısırlı olduğu öğrenildi.

Kumköy'deki işlemlerin bitmesinin ardından gece saat 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı’ndan geçen tahıl gemisinin, İsrail'e gideceği öğrenildi.

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