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Gündem
AA 22.09.2023 01:41

Bakan Güler: Kuzey Makedonya ile yakın iş birliğimiz Balkanlar'ın güvenliğine katkı sağlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Daha güçlü ve müreffeh bir Kuzey Makedonya ile bölgesinde etkin, dünyada saygın bir güç olan Türkiye arasındaki dayanışma ve yakın iş birliği Balkanların güvenliğine daha fazla katkı sağlayacaktır" dedi.

Bakan Güler: Kuzey Makedonya ile yakın iş birliğimiz Balkanlar'ın güvenliğine katkı sağlar
[Fotograf: DHA]

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ile Kuzey Makedonya Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Divan Otel'de düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kuzey Makedonya ulusal marşı ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan resepsiyonda konuşan Güler, sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladı.

"Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında derin tarihi ilişkiler var"

Güler, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki 600 yılı aşkın derin tarihi ilişkilerle, köklü kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, "Asırları aşan bu kardeşlik bağlarının tezahürü olarak Türkiye, Kuzey Makedonya'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İki ülke arasında siyasi, askeri, ticari, eğitim ve turizm başta olmak üzere birçok alanda mükemmel iş birliği fırsatlarının bulunduğunu dile getiren Güler, şunları söyledi:

"İş birliğimiz mütemadiyen gelişmektedir. Nitekim, Kuzey Makedonya'nın toplumsal yapısının uyum ve huzur içinde olması Balkanlar için son derece önemli olup aynı zamanda örnek teşkil etmektedir. Daha güçlü ve müreffeh bir Kuzey Makedonya ile bölgesinde etkin, dünyada saygın bir güç olan Türkiye arasındaki dayanışma ve yakın iş birliği Balkanların güvenliğine daha fazla katkı sağlayacaktır."

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Yaşar Güler Kuzey Makedonya Balkanlar
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