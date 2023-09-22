Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta, çok sayıda ikili görüşme yaparak yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirdi.

Slovakya, Nikaragua, İspanya, Küba, Bulgaristan, Gürcistan, Belarus, Bahreyn, Panama'nın yanısıra birçok ülkeden mevkidaşları ile bir araya geldi.

Türkiye-Panama iş birliği

Türkevi'nde, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi.

Fidan, BM bünyesindeki toplantılara da katıldı

New York’ta "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap eden Hakan Fidan, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik yapılması gerekenleri vurguladı.

Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.



