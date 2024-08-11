Tuzla'daki şantiyede göçük: İki işçi hayatını kaybetti

Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.