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Türkiye
AA 11.08.2024 16:58

Erzurum'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Erzurum'da iki araç çarpıştı: 9 yaralı

Abdurrahim Şerif Beygu Caddesi'nden Mehmet Sekmen Caddesi yönüne giden B.I. idaresindeki hafif ticari araç, Mehmet Sekmen Caddesi'ne doğru seyreden A.K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçlardan savrulan eşya çevredekiler tarafından yoldan kaldırıldı, kazaya karışan araçlar çekicilerle götürüldü.

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