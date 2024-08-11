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Türkiye
DHA 11.08.2024 16:23

Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de caddeden sokağa dönmek isteyen cip sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek dükkana girdi. Kazada dükkanda oturan 4 kişi yaralandı. Araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden şans eseri kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün öğlen saatlerinde, Hülya Yeni cipiyle caddeden sokağa döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sırasında hızını alamayan cip dükkana girdi.

Duvarla araç arasında sıkıştılar

Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.

Cip çarpmanın etkisiyle yan yattı.Kazada yaralananların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Çamoluk Sokak, aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada
Kontrolden çıkan aracın dükkana girdiği anlar kamerada
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