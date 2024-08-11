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Türkiye
AA 11.08.2024 18:07

Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 gözaltı

Tuzla'da kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Tuzla'da 2 işçinin hayatını kaybettiği göçüğe ilişkin 4 gözaltı

Tuzla'da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında kanal çalışması yapan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) bağlı taşeron firmanın 2 çalışanı göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, göçüğün sivil vatandaşa ait inşaat sahasında meydan geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

4 kişi gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde, villa inşaatında kanal döşemesi için kazı yapıldığı sırada C.Ö. ve S.İ. isimli işçilerin kanal borusu temizliği yapmak için 5 ile 6 metre yüksekliğindeki alana indikleri sırada toprak kayması meydana gelerek göçük altında kaldıkları anlaşılmıştır. E.U. ve Ö.K. isimli kepçe operatörleri, S.A. ve K.A. isimli kırıcı operatörleri olay sonrasında gözaltına alınmış, müteahhit olan şüpheli M.Z.V. isimli şahsın ise Muğla ilinde yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yakalanan E.U. , Ö.K. , S.A. ve K.A. isimli şüpheli şahıslar 'iş kazası' suçundan adli makamlara sevk edilecektir" ifadeleri yer aldı

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