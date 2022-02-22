Sahil Bulvarı Aydıntepe Mahallesi'nde bulunan mukavva fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul Tuzla’daki bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.https://t.co/Ft9ooo7mGY pic.twitter.com/ElIlLFTc2C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

Alevler, fabrika yakınındaki yat üretimi yapılan bir atölye ile bir iplik deposuna sıçradı. Yangın, kimyasal maddelerin bulunduğu bir diğer depoya da sirayet etti.

İhbar üzerine olay yerine Tuzla ve çevre ilçeler ile Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.