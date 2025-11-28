Tuz Gölü'nde kırmızı alarm: 90 yılda yüzde 85 küçüldü

Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında yer alan ve Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük 2'nci gölü olan Tuz Gölü, iklim değişikliği, tarım arazilerinin vahşi sulaması, bölgede 200 bin civarında su kuyusu bulunması, yağmur ve kar yağışlarının da az olması gibi nedenlerle hızla küçültmeye devam ediyor.

90 yılda yüzde 85 oranında küçüldüğü tespit edilen Tuz Gölü'nde suların çekilmesiyle ortaya tuz kütleleri çıktı. Tuz kütleleri göldeki çekilme seviyesini gözler önüne sererken, uzmanlar küçülmenin devam ettiğine vurgu yaparak önlem alınması gerektiğini söyledi.

Göl alanı, 2 bin 164 kilometre kareden 326 kilometre kareye düştü

Konuyla ilgili yaptığı araştırmalar çerçevesinde açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, "Tuz Gölü 2 bin 200 kilometrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür. Gölün su yüzeyleri alanıyla ilgili olarak ilk çalışma 1915 yılında askeri haritalar ile yapılmış ve 2 bin 164 kilometre kare olarak tespit edilmiştir. 1987 yılında uzay fotoğraflarından yapılan çalışma sonucunda bu alan 926 kilometre kare alana küçüldüğü belirlenmiştir." dedi.

Aydın, 2005 yılında, Aksaray Üniversitesi ve bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucu bu alanın 326 kilometre kare olarak tespit edildiğini belirterek, "Dolayısıyla 90 yılda yüzde 85 oranında bir küçülme olmuştur ve hala kar ve yağmur yağışlarının olmamasından dolayı Tuz Gölü küçülmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"15 bini kaçak 5 bini ruhsatlı 20 bin kuyu bulunuyor"

Sulak alanların azalmasının ve bitme noktasına gelmesinin ana sebebinin iklim değişikliği ve kuraklık olduğunu söyleyen Aydın, Tuz Gölü'nü besleyen Peçenek Suyu, İnsuyu ve Uluırmak gibi akarsuların artık yağmur ve kar suları olmadığı için gölü besleyemez hale geldiğini aktardı.

Aydın, Aksaray Eskil ve Tuz Gölü'nün Türkiye'nin en az yağış alan yeri odluğunu belirterek, "Metrekareye 324 kilogram yağış düşmektedir. Oysaki Türkiye ortalaması metrekareye 574 kilogramdır. Dolayısı ile bölgemiz en az yağış alan yerlerden birisidir." dedi.

İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımın Tuz Gölü'nün bitme noktasına gelmesine neden olduğunu ifade eden Aydın şu bilgileri paylaştı:

"Eskil ve çevresinde 15 bini kaçak 5 bini ruhsatlı 20 bin civarında kuyu bulunmaktadır. Eskiden ilk su seviyeleri 1,5 metrede çıkar, kuyu derinliği 80 metreye kadar inerdi. Günümüzde ilk su seviyesi 80 metreye inerken kuyu derinlikleri ise 300 metreye kadar inmiştir. Aksaray yöresinde çok su isteyen ürünler ekiliyor. Mısır ve yonca gibi ürünler ekiliyor. Dolayısıyla mısır ve yoncadan vazgeçip onun yerine arpa gibi ürünler ekilmeli, bunlara destek verilmeli. Suyu korumalıyız, Tuz Gölü'nü korumalıyız. Tuz Gölü'nü korumanın birinci yolu şu andaki mevcut suları idareli kullanmak, tasarruflu kullanmaktır"