AA 28.11.2025 14:14

Marmaris'te tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. 9 işletmeye idari işlem uygulandı.

Marmaris'te tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı ve gıda güvenliğini korumak amacıyla ilçedeki börek, pide ve lahmacun üretim ve satış yerlerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

9 işletmeye 13 idari işlem uygulandı

Kontrollerde hijyen koşulları, çalışanların kişisel temizliği, iş yeri ruhsatları, saklama koşulları ve ürünlerin gramaj uygunlukları tek tek incelendi.

Marmaris'te tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu

Sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. Denetimler sonucunda mevzuata uygunsuz uygulamalar tespit edilen 9 işletmeye 13 idari işlem uygulandı.

Açıklamada, zabıta ekiplerinin börek üretim ve satışı yapan bir işletmede, son tüketim tarihi 2019 yazılı ürünler ile ürünlerde sineklerin gezdiği ve işletme çalışanlarının diyaloglarının bulunduğu video da paylaşıldı.

