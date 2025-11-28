Duman 14.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.11.2025 13:58

Hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

Rize'de son haftalarda bol miktarda avlanan hamsi, balıkçı tezgahlarında 50 liradan satışa sunuluyor.

Hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında hamsi 50, barbun 250, mezgit 150, tırsi 125, istavrit ise 75 liradan alıcı buluyor.

"Bu sene hamside bolluk var"

Balıkçı Nevzat Sümer, hamsinin kilogramını son haftalarda 50 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Bol bereketli bir gün geçiyor. Arz talep meselesi inşallah vatandaşımız da alır. Bu sene hamside bolluk var inşallah bu şekilde devam eder. Bu sene herkes hamsiye doydu." diye konuştu.

Balıkçı Yemen Çelik de fiyatların çok uygun olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini dile getirdi.

İl dışındaki çocuklarına hamsi göndermek için alışveriş yaptığını aktaran Ali Akyol ise "Ankara ve Yalova'da çocuklarımız var. Hamsi almaya geldik çok güzel hamsi var bu sene şükürler olsun. Karadeniz'in bir numaralı yiyeceği hamsi. Fiyatı da 50 lira, herkese tavsiye ediyoruz hamsiyi. İki kasa aldık çocuklara göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Hamsi Balıkçılık
Sıradaki Haber
İzmir'de barınaktaki tekneler alevlere teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Marmaris'te tarihi geçmiş gıda ürünlerine el konuldu
14:14
İşgalci İsrail, Cenin Mülteci Kampı'nda 24 evi daha yıkacak
14:13
Emine Erdoğan: Milyonlarca çocuk sağlıklı büyümeleri için gerekli olan en temel gıdalara dahi ulaşamıyor
14:02
Bakan Göktaş: Günümüzde hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk yok
14:04
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 178 kilo uyuşturucu ele geçirildi
13:51
5. İstanbul Eğitim Zirvesi 5 Aralık'ta başlayacak
Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor
Depremlerden etkilenen Zincirli Bedesten Gaziantep ekonomisine yeniden katkı sağlıyor
FOTO FOKUS
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
İlim Yayma Ödülleri yarın sahiplerini bulacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ