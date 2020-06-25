Antalya'da nişanlısından hamile kalan 18 yaşındaki H.A, geçen yıl 14 Ocak'ta Atatürk Devlet Hastanesinin tuvaletinde doğurduğu bebeği çöp kovasına attı. H.A'nın doğum yaptığını tespit eden doktorlar, bebeğin nerede olduğunu sordu. Yapılan kontroller sırasında bebek çöp kovası içinde ölü bulundu.

Gözaltına alınan H.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda, kız bebeğin rahim içi 36-37 haftalık gelişim gösterdiğine dikkat çekilerek, "Bebek canlı doğmuştur. Ölümü göbek kordonunun bağlanmaması, hipotermi ve havasız ortamda kalmaya bağlı meydana gelmiş olduğu anlaşılmıştır" denildi.

16 yıl hapis cezası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, "Adli Tıp Kurumunun raporuna göre suça sürüklenen çocuğun canlı bebek dünyaya getirdiği, bebek canlıyken tuvalette bulunan çöp kovasına attığı, onun bu şekilde suça sürüklenen çocuk tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştır" denildi.

H.A., Antalya Çocuk Ağır Mahkemesinde yargılanırken, bebeğin babası olduğu iddia edilen A.K. de şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti H.A'yı 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne bulunduran mahkeme, cezayı 16 yıla indirdi.