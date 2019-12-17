Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi17 Aralık 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 17 Aralık 2019 Salı 15:03
Mardin'in Derik ilçesi kırsalında, gerçekleştirilen operasyonda, biri Turuncu Kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terör Aranalar Listesinde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber