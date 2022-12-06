Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Güvenlik güçleri, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.
Etiketler: PKK/YPG Şanlıurfa Terör Örgütü
Son Haberler
- 15:22
- 15:21
- 15:22
- 15:24
- 15:20
Sıradaki Haber
Edirne'de 2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz