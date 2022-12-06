Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlıları gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Edirne'nin Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen F.Y. ve Ö.M. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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