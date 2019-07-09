Sosyal Girişimcilik Kampüsünce, KOSGEB ve AIESEC Türkiye'nin desteğiyle girişimciliğin konuşulduğu ve öğretildiği platformlarda sosyal girişimciliğe dikkat çekmek, gençleri buna özendirmek ve ilham kaynağı olmak amacıyla "Türkiye'de Sosyal Girişimciliğin Etkisi" isimli bir proje başlatıldı.

Türkiye'deki 20 üniversite ile 20 ülkeden girişimcilerin katkı sunacağı proje kapsamında, Türkiye'deki sosyal girişimciler, gençler ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri 16 Temmuz'da başlayarak 6 hafta sürecek çalıştaylarda bir araya gelecek.

Ülkedeki sosyal girişimcilik örneklerinin inceleneceği çalıştayların sonunda ortaya çıkarılacak etki haritası raporlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca rapor, TBMM'ye sunularak "Sosyal Girişimcilik" yasasının çıkması için öneride bulunulacak.

"Sosyal girişimciliği kavrayacaklar"

Proje Koordinatörü ve sosyal girişimci İsmail Hilmi Adıgüzel, Türkiye'deki sosyal girişimcilerin envanterini çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Sosyal girişimciliği, "tespit edilen bir sorunu çözmek için kaynak aktarma" olarak tanımlayan Adıgüzel, bu kavramın bilinmediğini, sosyal girişimci olan gençlerin kendilerinin farkında olmadığını belirtti.

AIESEC Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirecekleri projeyle ülkedeki sosyal girişimcilerin ne kadar fazla olduğunu göstermek istediklerini anlatan Adıgüzel, programa farklı ülkelerden sosyal girişimci gençlerin de katılacağını vurguladı.

Adıgüzel, proje kapsamında 20 Temmuz-2 Eylül tarihleri arasında birçok çalıştay düzenleyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"20 ülkeden gençler buraya gelecek. Ayrıca, Türkiye'deki 20 üniversiteden de girişimci gençleri davet edeceğiz. Her ülkeden gelen arkadaşımızı, üniversiteli gençlerle eşleştirerek, takım haline getireceğiz. 6 hafta boyunca yurt dışından gelen arkadaşlarımıza yardımcı olacaklar, sosyal girişimciliği kavrayacaklar, yabancı dillerini geliştirecekler ve değişik kültürleri tanımış olacaklar."

Anket sorularıyla desteklenecek

Projenin sonunda Türkiye'deki sosyal girişimciliğin etki haritasını çıkartacaklarını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"KOSGEB'le görüşüyoruz. Eğer onay verirse, Türkiye'deki tüm il müdürlüklerine KOSGEB sayesinde bir yazı gidecek. Bu şekilde o bilgiler alınmış olacak. Bir de internette bir forum açacağız. Sosyal medyayı da kullanarak daha fazla kişiye ulaşmaya çalışacağız. Olabildiğince fazla kişiye ulaşıp bu anket formunu daha fazla kişinin doldurmasını sağlayacağız. Anket sorularıyla sosyal girişimci olup olmadığını anlayacağız. Öncelikle hangi sorun üzerinde çalıştıklarını soracağız. Bu sorunu çözmek için nasıl bir yol haritası izlediklerini, gelir modellerinin ne olduğunu öğreneceğiz."

"Öncü olmak istiyoruz"

İsmail Hilmi Adıgüzel, Türk Ticaret Kanunu'nda "şahıs", "limited", "anonim" gibi şirket kurma usulleri olduğunu belirterek, bazı firmalarda şahıs şirketi ve limited şirketi arasında "sosyal şirket" kavramının olduğunu anlattı.

Türkiye'de de sosyal girişimcilik yasasının çıkması için bu projenin bir adım olduğunu söyleyen Adıgüzel, "TBMM Başkanımız Mustafa Şentop ile Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a bu anlamda bir randevu talebinde bulunduk. Umarım en kısa zamanda dönüş alabiliriz. Onlara da bu kazanımlarımızın sonuç raporunu bildireceğiz ve sosyal girişimcilik yasasının çıkması konusunda talepte bulunacağız. Çünkü bu hem devlet hem de gençler için bir fırsat doğuruyor. Birçok ülkede bu uygulanıyor. Türkiye'de de uygulanması konusunda öncü olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: AA