Türkiye'nin sıcaklık rekoru kırıldı: Hatay 50 dereceyi gördü

Meteoroloji verilerine göre Türkiye’de görülmüş en yüksek sıcaklık 49.1 dereceyle 20 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanmıştı. Bu rekor dün Hatay’ın Hassa ilçesinde 50 dereceyle kırıldı.

Meteoroloji tarafından açıklanan rekor sıcaklığın yaşandığı Hassa ilçesinde çarşı ve kent merkezi boş kaldı. Hava sıcaklığından bunalan vatandaşlar, Aktepe Mahallesi’nde bulunan Karapınar doğal kaynak suyuna akın ettiler.

[Fotoğraf: İHA]

“Yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz”

Sıcak havadan kaçmak için Karapınar Gölü'ne geldiklerini ifade eden Muhammet Kahya, “Hassa’da yanıyoruz, suya girerek çözüm buluyoruz. Bayağı serinledik, donduk şu an. Hava çok sıcak” ifadelerini kullandı.

“Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor”

Suya girip çıktıktan hemen sonra sıcak havanın etkisiyle üzerinin kuruduğuna dikkat çeken Mehmet Altekin, “Şu an hava çok sıcak. Ben de serinlemek için Karapınar’a geldim. İdare edecek kadar serinledim. Suya girip çıkıyorsun, üzerin 5 dakika sonra kuruyor. Çok felaket kavurucu bir sıcak var” şeklinde konuştu.