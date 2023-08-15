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Türkiye
DHA 15.08.2023 06:08

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası kamyonda sıkışan sürücü yaralandı.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi
[Fotograf: DHA]

Kaza, Başakşehir Atatürk Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Cahit Gürkan yönetimindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası kamyonun kasasında bulunan toprak yola saçılırken, şoför araçta sıkıştı.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrildi

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kabin içerisinde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda Cahit Gürkan sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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