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Türkiye
AA 15.08.2023 06:51

Kemer'de çıkan orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kemer'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotograf: AA]

Kent merkezinde lüks bir otelin yanındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Kemer Belediyesi ekipleri sevk edildi. Çok sayıda orman, itfaiye, polis ekibinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Topaloğlu, burada yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına personel ve su tankeri desteği verdiklerini belirtti.

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini dile getiren Topaloğlu, "Orman, belediye, itfaiye ekipleri ile Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) üyeleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık yarım dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkmasında sabotaj ihtimaliyle ilgili polis ekipleri gerekli araştırmayı yapıyor." ifadesini kullandı.

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