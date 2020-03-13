Koronavirüsün yayılmaya başlaması üzerine Türkiye, aldığı önlemleri kademeli olarak artırdı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda süreç içinde şu önlemler hayata geçirildi:

- Öncelikle hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenler, havalimanlarında termal kameralar aracılığıyla test edilmeye başlandı.

- Dünyadaki gelişmeler, Bilim Kurulunca anlık takip edilerek alınacak tedbirler sürekli güncellendi.

- 22 Ocak'ta Çin'deki bir hava yolu firması tarafından yapılan Vuhan-İstanbul uçuşları durduruldu.

- 5 Şubat'tan itibaren Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.

- Virüsün İran'da da görülmesi üzerine 23 Şubat'ta Türkiye ile İran arasındaki kara hudut kapıları kapatıldı.

3 ülkeyle uçuşlar durduruldu

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşlarının tedbiren durdurulduğunu açıkladı.

- Hastanelerde gerekli önlemler alındı, referans hastaneleri belirlendi.

- Covid-19 için yerli tanı kiti geliştirildi.

- Başka ülkeler üzerinden gelen yabancı ülke vatandaşlarından son 14 gün içinde Çin'e seyahat edenler gözlem altına alınmaya başlandı.

- Sağlık Bakanlığınca karantina uygulanmasına kararı verilen kişiler, Türkiye'nin her bölgesinde hazırlanan ve içinde başka hasta olmayan hastanelerde 14 gün boyunca takibe alındı.

- Karantina uygulaması altındaki kişilere ait numuneler Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda test ediliyor.

İran'dan gelenler gözlem altında tutuldu

Virüsün İran'da görülmesi ve ölümlerin gerçekleşmesi üzerine havalimanlarından İran vatandaşları alınmazken, Türk vatandaşları ise Türkiye'de 14 gün gözlem altında tutulmaya başlandı.

Kum ve Meşhed geçmişi olanlar ise karantinada ve hastanede gözlem altına alındı. Sağlık Bakanlığınca, virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için kara hudut kapılarına sahra hastaneleri kuruldu. Kara hudut kapılarından gelen Türk vatandaşları Sahra hastanelerinde gözlem altına alınmaya başlandı.

İlk vakadan sonra alınan tedbirler

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. İlk vakaya rastlanmasının ardından bazı yeni tedbirler de uygulamaya sokuldu. Bu tarihten sonra yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler şunlar:

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa üzerinden gelen bir hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını, 13 Mart'ta da ikinci bir kişinin de testlerinin pozitif olduğunu açıkladı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 12 Mart'ta yapılan toplantıda alınan kararlar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

- İlk ve ortaokullar ile liselerin, 16 Mart itibarıyla iki hafta tatil edilmesine, öğrencilerin 23 Mart'tan itibaren bir hafta süreyle evden internet ve televizyon kanalları üzerinden eğitimlerine devam etmesine karar verildi.

- Üniversiteler, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edildi.

- Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması kararlaştırıldı.

- Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi oldu.

Okullar tatil

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı programları bir süre ertelendi.

- Bakanlıklar ve kamu kurumları kendi tedbirlerini açıkladı

Cumhurbaşkanlığındaki toplantıdan sonra Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları da aldıkları tedbirleri açıklayarak uygulamaya koydu. Kurumlarca alınan bazı kararlar şunlar:

- Cumhurbaşkanlığınca genelge yayınlandı. Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurt dışı yasağı getirildi.

- Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

- Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak.

- Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek.

EBA'dan ders işlenecek

- Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon, internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazır.

- Eğitim Bilişim Ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacak.

- Haftalık ders programları yapılandırılarak, EBA ile internet üzerinden, TRT ile televizyondan gerekli telafi eğitim desteği sunulacak.

- Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryo hazırlandı.

- Bakanlığa bağlı tüm ana sınıf ve kreşlerin de koronavirüs önlemleri kapsamında tatil edildi.

- (EBA Akademik Destek) Sadece 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer sınıfların tamamı buradan eğitim alabilecek.

- Öğretmenler ara tatilde okullarda bulunmayacak.

Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle durduruldu

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tedbirleri kapsamında tüm özel sağlık hizmeti sunucularında zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi uygulaması geçici süreyle askıya alındı.

-Özel kreş, gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamaya kadar tatil edildi.

- Karargahlarda askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle durduruldu.

- Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmadığını, son dönemde yurt dışına çıkmış yabancı, Türk vatandaşı ziyaretçilerin tutuklu ve hükümlüleri ziyaret etmesine izin verilmediğini açıkladı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderdi. Halkın toplu olarak bulunduğu alanlar, Bilim Kurulunca belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte edilecek. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.

Açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı

- Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanların cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabileceklerini, kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını açıkladı.

- MEB'e bağlı özel kurslar 16-30 Mart'ta tatil olacak. Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi. 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca, tüm sanatsal etkinlikler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

- AK Parti'nin Kızılcahamam kampı ile MHP'nin Antalya kampı ertelendi.

- Türk Tabipler Birliği, koronavirüs nedeniyle 15 Mart mitingini iptal etti.

- Anayasa Mahkemesi, yurt dışı ziyaretlerini erteledi. Kuruma bağlı tüm yerleşkelere personelin kullanımı için el dezenfektanı yerleştirdi.

9 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu

- Belediyelerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal edildi.

- HDP, koronavirüs nedeniyle nevruz kutlamalarını erteledi.

- Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirilerek, mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırıldı.

- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerle ceza infaz kurumları arasındaki nakiller iki hafta süreyle ertelendi.

- Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

- Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuşlar yarın saat 08.00’den itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacak.