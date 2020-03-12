Kovid-19, bilinen adıyla koronavirüs, dünyada hızla yayılıyor. Türkiye, salgına karşı her türlü tedbiri aldı. Şüpheli görülen kişilerden alınan numuneler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı referans laboratuvarlarda inceleniyor. Onlardan biri de Erzurum’da.

Erzurum'da koronavirüs testi yapılan laboratuvarı TRT Haber görüntüledi.

Erzurum'da koronavirüs testi yapılan laboratuvarı @trthaber görüntüledi. Yapılan çalışmaların detaylarını Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Aslan TRT Haber'e anlattı. pic.twitter.com/TogiaVCGg1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 12, 2020

Laboratuvar Sorumlusu Savaş Çalik:

“Biyogüvenlik kabinimizde açılıyor. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra yine üçlü taşıma kabıyla ve soğuk zincirde ilgili laboratuvara sevki yapılıyor."

Mikrobiyoloji Uzmanı Hülya Aslan:

"O numunede korona virüsü var mı yok mu diye tüm koronaları çalışıyoruz. SARS bakıyoruz. Eğer varsa, pozitif ise bu sefer Wuhan var mı diye doğrulamaya geçiyoruz. İkinci aşamada da buna bakıyoruz. O da pozitif çıkarsa, pozitif diye rapor ediliyor."

Sonuçlar 4 saatte çıkıyor

Testler için 2 yerli kit kullanılıyor, sonuçlar 4 saat gibi kısa bir sürede çıkıyor. 3 haftalık süreçte, laboratuvarda 138 numune çalışıldı.

Laboratuvarlara, görevli personelin haricinde giriş yasak. Hijyen için de tedbirler dikkat çekiyor.

Koronavirüs tahlillerinin yapıldığı laboratuvarda hijyen üst seviyede. Burada çalışan personel kesinlikle eliyle bir cisme dokunmuyor. El dezenfektanı ve sabun sensörle çalışırken, musluk da elle değil ayakla kullanılıyor.

Laboratuvarda 10 uzman personel, 3 vardiya halinde 24 saat çalışıyor.

Haber: Mustafa Birdir