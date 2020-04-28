Sivas’ta inşaatı tamamlanan tematik cami, COVID-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından ibadete açılacak.

7 bin metrekare alana kurulan ve yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 5 bin kişinin namaz kılabileceği ay yıldızlı camideki avize ise "Allah lafzı" ile ilgi çekiyor.

[Fotoğraf: İHA]

Taziye bölümleri, kapalı otopark ve sosyal alanların da bulunduğu cami ramazan ayında açılması planlanmıştı. Fakat dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında cami ibadete açılamadı.

Yıldızdan ve hilalden oluşuyor

Ay yıldız Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Naci Süha, ramazan ayında açılması planlanan ay yıldızlı camiyle ilgili şöyle konuştu:

"15 Temmuz 2016 olayını yaşamıştık. Bu olaydaki Türk insanının duygu ve düşüncelerinin, hilalin ve yıldızın anlamını çok daha iyi kavramıştık. Bizim camimiz yıldızdan ve hilalden oluşuyor. Yukarıdan baktığımız zaman al bayrağımızın rengini bu topraklara vurmak istedik. Camimiz yaklaşık 2 yıllık bir inşaat aşamasından sonra yüzde 99 seviyesine geldi. Devletimizin COVID-19'dan dolayı cemaatle namaz kılma yasağı olmasaydı biz bu ramazan ayının birinci günü cuma namazı ile birlikte camimizi hizmete açmayı düşünüyorduk. Ancak devletimizin aldığı kararlara saygılıyız. Cemaatle namaz kılma olayları daha sonraya ertelendiği için camininde açılışını erteledik."

Haber: Murat Çetintaş