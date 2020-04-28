Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşılan Mut ilçesindeki bir arazide inceleme yaptı.

Arazideki meyve kasalarını kontrol eden ekipler, 55 kök Hint keneviri fidesi buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.