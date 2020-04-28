Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de 55 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda meyve kasalarında uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 2 kişi, gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşılan Mut ilçesindeki bir arazide inceleme yaptı.
Arazideki meyve kasalarını kontrol eden ekipler, 55 kök Hint keneviri fidesi buldu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin hint keneviriSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:29
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