Haber Giriş: Kaynak: AA
99 yaşında COVID-19'u yendi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen biri 99 yaşında olan iki hasta, alkışlarla tedavi gördükleri hastaneden taburcu edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, COVID-19’u atlattı.
Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: koronavirüs erzincan covid-19 99 yaşSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 12:05
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