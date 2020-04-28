Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 99 yaşındaki Safiye Dağdelen ile 44 yaşındaki Ercan Yalçın, COVID-19’u atlattı.

Dağdelen ile Yalçın, hastane çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderildi.

[Fotoğraf: AA]